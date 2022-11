Alla bambina malata terminale resta poco da vivere, i genitori: «Metti da parte tutti i ricordi felici che puoi»

di Redazione web

La storia di Isla ha commosso il web, la bambina di sei anni affetta da una rara malattia genetica, ha ancora poco tempo a disposizione per vivere. Per questo motivo i genitori hanno deciso di farle vivere gli ultimi momenti della sua vita, creando ricordi felici indelebili.

La storia

Nel 2019 alla piccola Isla di Liverpool, venne diagnosticata la patologia di Niemann-Pick di tipo c, ovvero una malattia genetica incurabile che colpisce una persona su 150.000. Si tratta di una condizione per cui i pazienti non sono in grado di metabolizzare in modo corretto colesterolo e altri lipidi, che tendono quindi ad accumularsi nel fegato, nella milza e in altri organi.

All'epoca della diagnosi, i medici dissero che Isla non avrebbe superato i 13 anni di età. Ora però, dopo aver cominciato le cure palliative, i dottori hanno accorciato di molto le prospettive di vita della bambina: meno di due anni.

L'album dei ricordi felici

Dopo la notizia tragica, i genitori di Isla, Darren e Katie, hanno deciso di farle vivere momenti indimenticabili così da permetterle di essere ancora felice e di non rendersi conto della sua situazione.

Con una raccolta fondi volta a raccogliere denaro per creare un soggiorno al piano terra e una cabina doccia per la bambina, la famiglia ha raccolto 8.000 sterline.

