Bimba di 13 anni rimane incinta di un bambino di 10: la famiglia di lei vuole portare avanti la gravidanza

una bambina di tredici anni è rimasta incinta di un bimbo di dieci. I due studiano in diverse scuole nel territorio di Krasnoyarsk, città della Siberia centrale, ma sono amici fin da quando erano piccolissimi. Secondo TBK, l

a piccola, supportata dalla sua famiglia, sta pensando di portare avanti la gravidanza. La polizia ha comunque avviato un'indagine sulle circostanze, e la dirigenza della scuola della bimba ha fatto sapere che offrirà tutta l'assistenza necessaria.

In una dichiarazione, la polizia ha affermato:

Il 13 gennaio 2020 abbiamo ha ricevuto informazioni dai medici dell'istituto sanitario statale Budget KB 51 della città di Zheleznogorsk sul fatto che una studentessa di 13 anni era rimasta incinta. Il comitato investigativo della Federazione Russa per il Territorio di Krasnoyarsk e la Repubblica di Khakassia hanno avviato un'indagine e prenderanno una decisione

.

