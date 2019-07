Il passamano elettrico è difettoso, bimba viene folgorata e resta invalida a soli 7 anni

Martedì 9 Luglio 2019, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tocca un. La vita della piccola Zynae Green è radicalmente cambiata dopo il terribile incidente e oggi cheincapace non solo di muoversi, ma anche di parlare e di nutrirsi da sola.Secondo quanto riporta Metro la piccola era in vacanza presso l'MGM National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland, nel giugno 2018, quando ha toccato un parapetto luminoso. Il led però era difettoso e le ha trasmesso una forte scossa elettrica causandole un arresto cardiaco. Zynae è stata subito portata in ospedale dove è stata rianimata, ma le conseguenze della scossa sono state permanenti. Il binario era carico di 120 volt di elettricità, 10 volte superiore della quantità di energia che avrebbe dovuto trasportare.La madre e il padre della bambina sono distrutti. Erano andati in vacanza insieme al figlio maggiore, avevano festeggiato il passaggio della piccola dalla scuola materna alle elementari. Il giorno dell'incidente hanno notato la piccola toccare il corrimano, dopo poco vedendo che non si toglieva l'hanno rimproverata, ma nel farlo hanno visto che era successo qualcosa di terribile.