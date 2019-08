Mamma dimentica la figlia disabile in auto: Cristina morta dopo 5 ore. La donna e il compagno indagati per omicidio

Giovedì 8 Agosto 2019, 14:07

Rita Pangalangan, 49 anni, del South Carolina, Stati Uniti, era un'insegnante modello - tanto da aver vinto il premio come migliore insegnante nel 2014 - ed era una mamma presente, ma ha commesso un errore che è costato la vita alla sua bambina.La giovane Cristina Pangalanga, disabile, si trovava in macchina con la mamma quando la donna ha parcheggiato fuori dalla casa del suo compagno nella zona di Low Country Highway e senza accorgersene ha chiuso la portiera e lasciato la figlia chiusa nella vettura, quando all'esterno la temperatura sfiorava i 31 gradi. Cristina è stata lasciata in auto per 5 ore, un tempo che le è stato fatale e l'ha uccisa.Ad accorgersi di quello che era accaduto è stata la coppia stessa che dopo qualche ora si è resa conto che Cristina non era con loro in casa e hanno iniziato a cercarla, fino a trovarla priva di vita in auto, come riporta anche Metro. Rita e il suo compagno sono stati accusati di omicidio, la donna, considerata da tutti una persona amorevole, era spesso distratta, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che avrebbe potuto dimenticare anche sua figlia.