Bambina di un anno attaccata da un pitbull fuori controllo, un passante interviene e la salva

Un vídeo captura el dramático momento en que un hombre salva la vida de una bebé que era atacada por un feroz pitbull 20MINUTOS



El perro se lanzó sobre la niña, pero un voluntario pudo neutralizar al feroz animal.

Imágenes del pitbull implicado en el ataque. POLICÍA DE SPRING VALLEY EN FACEBOOK

Un hombre ha salvado la vida de una bebé que estaba siendo atacada por un feroz pitbull. Ha tenido que patear e incluso echarse a peso sobre en animal para anularlo mientras llegaban las autoridades. Los hechos han ocurrido este martes en la localidad estadounidense de Spring Valley, en el estado de Nueva York. Según varias grabaciones en vídeo que ha recogido el portal Collive, se puede apreciar como una chica pasea con su pequeña hermana, de un año de edad, en brazos, cuando de repente son atacadas por el perro. El animal arrastraba una cadena al cuello, mostrando así que se había escapado por la fuerza. En las imágenes se puede apreciar como se lanza de inmediato sobre la menor, ante el pánico de su hermana. Las mandíbulas no alcanzan el cuerpo de la bebé, pero se quedan atoradas en el abrigo de la niña. La situación fue salvada con mucha rapidez por Moshe Lefkovits, un miembro de la organización de voluntarios judía Chaverim, que estaba cerca. Primero pateó al perro para tratar de alejarlo, y al ver que sus dientes estaban enredados en la capucha del abrigo de la niña, cortó la prenda con ayuda de un cuchillo. El animal siguió atacando y mordiendo al voluntario y a otra persona que estaba cerca y que también ayudaba a controlar al perro, y que tras los hechos tuvo que ser trasladado al hospital. Lefkovits pidió más ayuda y unos 20 voluntarios de su organización acudieron y lo ayudaron a inmovilizar al animal echándose encima de él. La niña solo sufrió heridas menores en una pierna, mientras que el pitbull ha sido llevado a un refugio canino mientras encuentran a sus dueños.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poteva essere una tragedia, ma la prontezza di un passante ha permesso ad unadi appena undi essere. L'animale, probabilmente sfuggito al padrone e totalmente fuori controllo, aveva infatti attaccato una ragazza che stava passeggiando in strada con la sorellina.Un vero e proprio miracolo, quello che è avvenuto a. Ilstava trascinando il proprio guinzaglio, quindi con tutta probabilità era sfuggito al controllo del padrone ed ha improvvisamente attaccato la giovane con lain braccio. Le immagini di una telecamera hanno immortalato i drammatici istanti in cui il cane aveva tentato di azzannare la piccola, afferrando solamente il cappottino. La sorella maggiore della bambina, disperata, cercava di difenderla, cadendo anche a terra mentre il pitbull continuava a tirare.Per fortuna, in soccorso della giovane e della sorellina è intervenuto, un membro di un'organizzazione ebraica di volontari, Chaverim. L'uomo prima ha tentato di prendere a calci il, nella speranza di metterlo in fuga, poi, vedendo che ilnon mollava l'ha presa, ha estratto dalla tasca un coltello ed è riuscito a tagliare il cappottino della bambina, liberandola. L'animale, a quel punto, ha attaccato anche Lefkovits e un altro passante, ma l'uomo è riuscito a immobilizzarlo schiacciandolo col peso del corpo, anche grazie all'intervento di altre persone. Alla fine, Lefkovits è stato trasportato in ospedale, dopo aver riportato alcune ferite. La bambina, invece, se l'è cavata con ferite lievi ad una gamba. Il pitbull, invece, è stato portato dalla polizia in un canile ed ora le forze dell'ordine sono alla ricerca del proprietario.