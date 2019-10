Bambina di tre anni stuprata dal nonno, il papà lo scopre e lo uccide con un'ascia

Martedì 15 Ottobre 2019, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadiera statadalpaterno e il, dopo averlo scoperto, ha deciso di aggredirlo. Dopo una lunga colluttazione tra padre e figlio, l'è rimasto gravemente ferito ed èpoco dopo l'arrivo in ospedale.L'agghiacciante vicenda è avvenuta lo scorso fine settimana a, nella zona nord-occidentale dell' Come riporta 20minutos.es , il papà della bimba, un 26enne, aveva trovato la figlia in lacrime e sotto choc: la piccola, in stato confusionale, gli aveva indicato le parti intime, che presentavano evidenti lesioni. Quando il papà le ha chiesto chi fosse stato, la bambina ha indicato ildi circa 70 anni e questo ha scatenato l'ira del 26enne.Il papà della bambina si è immediatamente scagliato contro il padre, che viveva insieme alla famiglia del figlio nella stessa casa: l'anziano, nel tentativo di difendersi, ha brandito un', ferendo il figlio, che però è riuscito a disarmarlo e a colpirlo con la stessa ascia, infliggendogli una ferita molto grave all'altezza del collo. Dopo la colluttazione, i due sono stati trasportati in ospedale: il nonno della bambina è morto appena dopo essere giunto al pronto soccorso, mentre il papà della piccola si trova ancora ricoverato in ospedale e sarà arrestato una volta dimesso. La bambina, invece, è stata affidata ad una struttura pediatrica ma le sue condizioni di salute, a differenza di quelle psicologiche, non preoccupano i medici.