Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Metti un, un ssu una bicicletta e la malcapitata figlia del ciclista. Ecco gli ingredienti per undi una bambina di pochi anni: siamo allo Jindalee skate park, a sud-ovest di, in, dove padre e figlia stanno per affrontare in mountain bike alcune cunette.Subito dopo il primo dosso, la povera bambina, a causa del seggiolino, evidentemente mal fissato. Poco dopo, ecco un'altra cunetta e un altrodella bambina, ancorata alle spalle dello sprovveduto papà.ECCO --->La bambina rimane in silenzio nonostante il movimentato giro, ma ha rischiato gravi danni alla spina dorsale e al cervello. Per questo il padre della piccola è stato severamente redarguito.