Bimba di un anno aggredita dal gabbiano nel passeggino: la mamma condivide le immagini choc delle ferite

Martedì 14 Maggio 2019, 14:08

Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo persi è letteralmente avventato sulla piccola di appena un anno nel tentativo di rubarle il rustico al formaggio che stava mangiando.è stata attaccata nel passeggino a South Shields (Inghilterra) e ha riportato lividi e lesioni all'orecchio, come riporta il Daily Mail. La madre della bambina, la 23enne, ha raccontato che l'aggressione è avvenuta all'improvviso e che la figlioletta era determinata a tenere il suo cibo: «Abbiamo avuto una zuffa con un gabbiano. È piombato dal nulla e si è tuffato nella carrozzina... Le avevo preso uno spuntino al formaggio e la stavo spingendo nel suo passeggino». L'animale però non ha mollato la presa e l'ha colpita al volto. «All'inizio credo che abbia pensato che fosse divertente, ma poi le sue ali hanno iniziato a colpirla e lei ha iniziato a urlare», ha aggiunto.«Il tutto - ha spiegato - è durato circa 15 secondi, ma mi sono sembrati molti di più. Alla fine sono riuscito a strappare via dalla sua manina il cibo e l'uccello è andato a prenderlo».Dopo l'attacco una folla di persone le ha circondate: «Freya era pietrificata. La gente è accorsa per vedere cosa stava succedendo. È stato orribile. Non smetteva di piangere».Un medico ha visitato la bambina subito dopo, ma sono emerse altre ferite, meno visibili. Sembra che ora non voglia più mangiare all'aperto e che sia terrorizzata dagli uccelli. Un trauma più che comprensibile dopo quello che ha subito.