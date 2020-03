I tedeschi che cantano "Bella Ciao" in solidarietà con gli italiani che lottano contro il coronavirus - IL VIDEO

La cittadina bavarese di Bamberg canta Bella Ciao per gli italiani. Alcuni cittadini di questo piccolo paese della Germania, infatti, rimasti ammirati dallo spirito con cui gli italiani stanno affrontando la "guerra" contro il coronavirus, hanno deciso di solidarizzre con l'Italia cantando la canzone della liberazione per antonomasia: Bella Ciao".



"Carissimi amici italiani - dice uno di loro - in questo momento difficile ci teniamo a farvi sapere che vi siamo vicini. Siamo rimasti molto colpiti e ci siamo emozionati nel vedere le vostre reazioni dall'isolamento mentre cantante dai balconi di casa. Per questo abbiamo deciso di unirci al vostro coro, cantando per voi la canzone di liberazione per eccellenza. Speriamo che possa costituire la canzone di liberazione dal virus".



E parte un'esibizione collettiva che non può che colpirvi al cuore.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 19:51

