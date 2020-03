Coronavirus, vede ballare la vicina sul tetto e si innamora: la storia d'amore nata nell'isolamento per il covid-19

Coronavirus, Central Park accoglie l'ospedale da campo di New York

Lain questi giorni di quarantena a causa del. Jeremy Cohen, giovane fotografo di New York è rimasto letteralmente folgorato dalla sua vicina di casa vedendolaTutti loro sono costretti a stare chiusi in casa per limitare il diffondersi del contagio del covid19 e proprio mentre Jeremy si stava godendo un po' di aria dal balcone ha notato la sua vicina con le cuffie nelle orecchie che ballava sul tetto del suo palazzo. Non è riuscito a resistere e l'ha immortalata in un video che ha poi postato sulla sua pagina Instagram. Da lì lo scambio di saluti e poi l'ingegnoso approccio con l'invio del numero di telefono con un drone.I due hanno iniziato a scriversi su WhatsApp per conoscersi meglio fino a quando non hanno deciso di andare a cena "insieme". Viste le restrizioni anche il loro primo appuntamento è stato sui generis: ognuno dei due nel suo balcone con un tavolo apparecchiato come una comune cena romantica. In attesa che tutto passi e che presto possano trovarsi faccia a faccia per un vero primo appuntamento.