Balena grigia da alla luce il suo cucciolo davanti ai turisti emozionati

Una balena grigia ha partorito il suo cucciolo davanti agli occhi increduli di un gruppo di turisti che stavano facendo un tour proprio alla ricerca dei giganteschi mammiferi. Quando la compagnia ha visto che l'animale si stava dirigendo verso la barca sulla quale si trovavano, ha pensato al peggio, anche perché affianco alla balena c'era un'altra figura. Inizialmente tutti hanno pensato ad uno squalo, in realtà avevano appena assistito a un evento rarissimo.

La vicenda

Un gruppo di turisti è uscito al largo della costa di Dana Point in California, con l'imbarcazione del Capitano Dove, la Dolphin & Whale Watching Safari, per assistere al passaggio delle balene.

La compagnia si è però presto resa conto che stava assistendo alla nascita di una piccola balena che, vista la luce, ha seguito la mamma che le ha "insegnato" a muoversi e respirare.

Le parole del capitano

Il gruppo ha documentato il tutto tramite alcuni video e il capitano Gary Brighouse ha detto: «Questa è la prima volta per tutti noi. Non l'abbiamo mai visto accadere».

Dopo aver visto l'emozionante video, la ricercatrice Alisa Schulman-Janiger del Grey Whale Census and Behavior Project dell'American Cetacean Society di Los Angeles, ha detto: «Poter assistere al parto di una balena non è qualcosa che si vede molto spesso. In effetti, non so se ci siano altri filmati del genere. Quelle persone hanno assistito a un evento straordinariamente raro».