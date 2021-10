Orrore alle Baleari, due cadaveri trovati in mare: si cercano altre nove persone

Orrore in mare alle Baleari dove diversi cadaveri sono stati avvistati e recuperati nelle acque di Cabrera, secondo quanto rendono noto media iberici e l'agenzia Afp, citando la delegazione del governo spagnolo nell'arcipelago. La prefettura delle Baleari (Spagna) ha comunicato il ritrovamento di due cadaveri in mare e che sono in corso le ricerche di nove dispersi, mentre tre persone sono state tratte in salvo vive.

Una portavoce della prefettura ha spiegato che il primo allarme su questo naufragio è stato dato da un'imbarcazione privata di passaggio, che ha comunicato di aver avvistato vari salvagenti in acqua. Le autorità spagnole ora stanno conducendo le ricerche di nove persone, che non si esclude al momento possano essere ancora vive. La prefettura avverte che il bilancio di questo possibile naufragio potrebbe cambiare ulteriormente nelle prossime ore. Nelle ultime settimane alle Baleari sono aumentati considerevolmente gli sbarchi irregolari di migranti provenienti dal Nord Africa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:47

