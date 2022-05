Bahamas, il giallo dei tre turisti morti nel resort di lusso: «Malore e convulsioni, poi il decesso»

Tre cittadini statunitensi sono stati trovati morti al Bahamas Sandals mentre un quarto è stato ricoverato in ospedale. Il primo ministro ad interim Chester Cooper ha affermato che i corpi senza vita di due uomini e una donna si trovavano nel resort di Emerald Bay, alle Bahamas. Un'altra donna è stata trasportata in aereo al Princess Margaret Hospital. La polizia ha detto che indagini sono state avviate sulla "morte improvvisa" dei tre americani sottolineando che non è chiara la causa dei decessi.

BREAKING: Eyewitness News can confirm that three people are dead at Sandals Emerald Bay in Exuma and another person is being airlifted to the capital due to unknown causes. Health officials are traveling to the island to conduct investigations. This is a developing story. pic.twitter.com/7xPgYrVbxS

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) May 6, 2022