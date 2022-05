Bahamas, il giallo dei turisti morti nel resort di lusso. L'ipotesi choc: «Gas tossico nell'aria condizionata»

Potrebbero essere legati a un gas tossico nelle condutture dell'aria condizionata i malori e i decessi nel lussuoso resort alle Bahamas. A dirlo è uno dei turisti della struttura, sottolineando che le tre vittime, tutte statunitensi, non avevano segni di violenza o sintomi da avvelenamento. La causa sarebbe dunque un malfunzionamento degli impianti di aria condizionata. La sua è un'ipotesi, ma le forze dell'ordine la stanno vagliando.

Leggi anche > Roma, blitz sulla Casilina nelle piazzole della prostituzione maschile. Decine di persone identificate. "Non mi rovinate, sono sposato"

«Tre dei nostri vicini nell'edificio accanto a noi sono morti e un quarto è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche - ha scritto in un post su Facebook l’uomo in vacanza nel resort Sandals Emerald Bay a Exuma. - Sembra che possa essere stato un guasto all'aria condizionata che ha causato una perdita di refrigerante tossico. È stato difficile dormire ogni volta che si accendeva l'aria condizionata, mi svegliavo».

«Le nostre indagini iniziali hanno rivelato che la coppia trovata senza vita nella seconda villa si era lamentata di un malore la sera prima. Si sono recati presso la struttura medica locale e al termine delle cure sono tornati al loro alloggio. Entrambe le persone mostravano segni di convulsioni», ha detto la polizia.

I tre cittadini statunitensi sono stati trovati morti al Bahamas Sandals mentre un quarto è stato ricoverato in ospedale. Il primo ministro ad interim Chester Cooper ha affermato che i corpi senza vita di due uomini e una donna si trovavano nel resort di Emerald Bay, alle Bahamas. Un'altra donna è stata trasportata in aereo al Princess Margaret Hospital.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA