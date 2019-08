Bagnina salva bimbo senegalese che stava affogando: «Pensavo mi avresti lasciato lì perché sono nero»

Nos activan por un niño en apuros en 🏖️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena 👏👏👏! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

Venerdì 2 Agosto 2019, 19:51

. Sono le parole di un. Il piccolo di dieci anni stava affogando a Palma di Maiorca, località turistica spagnola., 25 anni, argentina, è la bagnina della spiaggia Can Pere Antoni. Aveva finito il suo turno di lavoro e stava giocando a beach volley con degli amici quando ha visto il bimbo in difficoltà a duecento metri dalla costa, vicino alle boe. Nonostante il mare agitato la ragazza si è tuffata e ha nuotato il più veloce possibile per raggiungerlo.«Dal momento in cui mi sono tolta i pantalocini sapevo dove stavo andando, anche se non avevo il galleggiante di servizio», ha raccontato dopo il salvataggio. «Gli ho detto "usciamo insieme dall'acqua", l'ho preso e l'ho portato alla boa più vicina per controllare le sue condizioni. Con il bambino tra le braccia, ho tentato di calmarlo. Lui mi ha guardato e ha detto. Se un bambino di dieci anni ha questo in mente, la nostra società è davvero molto triste. Io gli ho risposto "sei bellissimo, sono venuta per salvarti", ma sapevo che c'erano poche possibilità». In soccorso della bagnina si è avvicanata una barca. Li ha scortati a riva e, successivamente, il bambino del Senegal è stato portato in ospedale per le cure necessario. Il piccolo è fuori pericolo.