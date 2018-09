Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avrebbe dovuto essere una tranquilla giornata di mare, ma per un sfortunato bagnante si è trasformata in. L'uomo stava facendo il bagno quando all'improvviso. Il dolore lancinante avrebbe spinto il malcapitato a uscire dall'acqua e ad accasciarsi sulla spiaggia. E lì l'inquietante sorpresa, l'animale era ancora attaccato alla suaÈ accaduto sulla spiaggia di Sanya, nella provincia cinese di Hainan. Come riporta il Mirror, l'uomo stava visitando l'area come turista e si stava godendo il clima tropicale quando è accaduto l'anomalo incidente.appare sdraiato sulla spiaggia prima dell'arrivo dei soccorsi. Una folla di curiosi lo avrebbe circondato, riprendendo la scena surreale con gli smartphone.Una volta arrivato il personale sanitario, finalmentee l'uomo, seppur dolorante, è riuscito a rimettersi in piedi. Ed è stato portato in ospedale per un controllo. La bestiola invece sarebbe morta. Le immagini del bizzarro incidente hanno fatto