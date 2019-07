Il bagaglio è troppo pesante, indossa 13 maglie e camicie per non pagare l'extra alla low cost

British Airways, multa da oltre 200 milioni per un attacco hacker

Lunedì 8 Luglio 2019, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava per completare il check-in prima di tornare a casa da una vacanza con la famiglia, quando si è accorto che il suosuperava il. Perdecisamente salato, però, un 46enne ha pensato bene di ricorrere ad uno stratagemma che si è rivelato vincente.Quest'uomo, scozzese di Glasgow, si trovava insieme alla famiglia in aeroporto, prima di imbarcarsi su un volo EasyJet. Come riporta il Mirror , questa famiglia scozzese, dopo un viaggio in Francia, era in procinto di imbarcarsi su un volo da Nizza a Edimburgo, ma al momento di caricare i bagagli c'è stata l'amara sorpresa: un trolley superava abbondantemente il peso massimo consentito per ile la famiglia avrebbe dovuto farlo caricare nella stiva,Il capofamiglia, senza scomporsi più di tanto, ha deciso quindi di iniziare a, una sopra l'altra, e alla fine ha avuto ragione: il bagaglio, a quel punto, pesava molto meno e poteva essere portato direttamente a bordo e riposto nella cappelliera. Il filmato, girato dal figlio dell'uomo,, è stato poi pubblicato su Twitter, dove è diventato subito virale.«Abbiamo avuto un po' di problemi quando abbiamo fatto i controlli di sicurezza perché tutti pensavano che stavamo cercando di contrabbandare qualche prodotto nasconendolo sotto ai vestiti. Per fortuna tutto è andato bene e ci siamo imbarcati risparmiando più di 100 euro», ha spiegato il figlio dell'uomo, già diventato un idolo del web.