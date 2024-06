Vacanze solo col bagaglio a mano: i 6 consigli degli esperti per fare le valigie in maniera intelligente (e non spendere 1 euro in più)

di Redazione Web

Prima della gioia delle vacanze bisogna fare i conti con lo stress dei preparativi della partenza, ancor di più se si è scelta una destinazione internazionale per cui è necessario prendere un aereo. In tal caso, infatti, ci sono delle regole ben precise da rispettare per imbarcare il bagaglio a mano senza dover pagare tariffe aggiuntive, a volte persino più care del biglietto.

A tutto c'è una soluzione, però: si può ottimizzare la gestione dello spazio ed evitare di portare trolley, borsoni e valigie tramite alcuni "trucchi". Mike Harvey, amministratore di 1st Move International, ha fornito sei semplici consigli che permetteranno di portare anche quel paio di scarpe in più... senza sforare il budget prefissato.

I 6 consigli per viaggiare solo col bagaglio a mano

Come riporta il New York Post, il primo passo è conoscere il metodo organizzativo di Marie Kondo, vale a dire la tecnica KonMari.

Il secondo "trucco" è quello di utilizzare il sottovuoto, in particolare «per oggetti più grandi come giacche e maglioni. Basta posizionare i vestiti all'interno dell'apposito sacchetto, sigillarlo e utilizzare un aspirapolvere per rimuovere l'aria. Il risultato? Confezioni ermetiche che occupano pochissimo spazio», dichiara Mike Harvey.

Altro spazio che spesso viene trascurato è quello all'interno delle scarpe. Lì, infatti, possono essere messi «calzini, biancheria intima e dispositivi elettronici come rasoi. Un altro vantaggio di questo metodo è il fatto che le scarpe manterranno la forma durante il viaggio». Un ulteriore aiuto giunge dal mondo dei videogiochi, vale a dire il metodo Tetris: «Metti gli oggetti più pesanti, come le scarpe o il beauty case, in fondo, seguiti dai vestiti piegati e disposti verticalmente. Riempi eventuali spazi vuoti con gli oggetti più piccoli per far sì che ogni centimetro della valigia venga utilizzato. Così si distribuisce il peso in maniera uniforme e ciò impedisce ai vestiti di sgualcirsi durante il viaggio».

Se c'è la possibilità, è sempre meglio scegliere un prodotto con più usi per risparmiare spazio: «Per esempio, un coltellino svizzero è dotato di un apribottiglie, forbici per tagliare le etichette e altro ancora». Infine, sarebbe bene investire in oggetti che ottimizzano l'organizzazione, come quelli per gioielli e dispositivi elettronici, «in modo da tenere in ordine i propri accessori, evitare che i cavi si aggroviglino e non dover frugare nel bagaglio per trovare qualcosa di piccolo».

