Badjao, chi sono gli uomini-pesce modificati geneticamente per vivere sott'acqua: la tribù che rischia di estinguersi

Tra le Filippine e la Malesia c'è una tribù i cui componenti sono definiti uomini-pesce. Si tratta dei Badjao, una piccola popolazione che ha imparato a stare in apnea a lungo e il cui DNA si è adattato all'ambiente acquatico. Ora però rischia l'estinzione.

Il clan dell'uomo-pesce

I membri della tribù Badjao sono esseri umani conosciuti al resto del mondo come uomini-pesce poiché riescono a trascorrere diversi minuti sott'acqua senza dover riemergere. Vivono nella provincia di Tawi Tawi, nelle Filippine, e passano gran parte della giornata in mare aperto per pescare. Da generazioni perfezionano l'arte dell'apnea e si sono adattati al loro ambiente, ovvero a "poca terra e tanta acqua". L'85enne Santarawi Lalisan, uno degli uomini più anziani della tribù, ha spiegato che ai bambini della zona viene insegnato a nuotare fin dalla nascita e che l'arte dell'apnea è uno dei pilastri della cultura del posto. Pescare e nuotare, per questo popolo, significa ricordare gli antenati, in quanto si tratta di due attività che vengono tramandate di generazione in generazione. Attualmente, Lalisan riesce a mantenere il respiro per 5 minuti, mentre da giovane aveva una capacità di 8 minuti abbondanti. Si deve tenere presente che, senza addestramento, l'essere umano può trattenere il respiro dai 30 ai 90 secondi al massimo.

La particolare storia dei Badjao attrae l'interesse dei ricercatori di tutto il mondo da vari decenni, i quali hanno avanzato l'ipotesi che tra i componenti di questo clan si sia verificata una vera e propria mutazione genetica. Trascorrere fino a 5 ore al giorno in acqua avrebbe portato il loro sangue a trattenere più ossigeno e, dunque, aver bisogno di riemergere sempre meno in superficie. Le loro stesse case sono sull'acqua: «L'intero villaggio di Badjao si erge su alte palafitte di legno sopra l'acqua sottostante, con ponti fatti di bambù e legni che collegano ogni casa e sezione dell'intricata struttura», spiega infatti The Mirror. E la pesca non avviene tramite ami e canne: si tratta di una pesca subacquea fatta indossando occhialini realizzati a mano con frammenti di vetro e un fucile apposito.

I motivi che spingono Badjao all'estinzione

Le tradizioni di questa tribù e la tribù stessa, però, rischiano di scomparire a causa di due importanti fattori. In primo luogo, l'inquinamento: i rifiuti di plastica oggi circondano il loro territorio, le palafitte e formano uno strato sopra l'Oceano. La loro alimentazione ne risente, dato che le creature marine sono piene di microplastiche. Il secondo motivo è rappresentato dallo stile di vita occidentale che incuriosisce i più giovani, i quali non sono più molto interessati a rimanere a Tawi Tawi. Le nuove generazioni intendono esplorare il mondo ed altri tipi di alimentazione e scoprire la tecnologia. Si può affermare, quindi, che questa popolazione è in via di estinzione e che Santarawi Lalisan è "una reliquia" di questo stile di vita.

L'85enne è orgoglioso delle proprie origini e non ha alcuna intenzione di abbandonarle: «Prima di immergermi prendo un sorso di acqua salata per sentirmi un tutt'uno con il mare...

