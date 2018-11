Badante incastrata dalle telecamere: l'anziano si allontana, lei gli ruba i soldi

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scena indecente quella ripresa dalle telecamere a circuito chiuso installate in casa di un anziano: la sua badante, la persona che dovrebbe averne cura e dargli conforto, lo ha derubato.La donna è stata sorpresa in casa dell'89enne Peter Carpenter, un veterano di guerra inglese sopravvissuto ai bombdardamenti dei tedeschi, che fecero naufragare la nave sulla quale prestava servizio provocandone il naufragio. La badante ha aspettato che l'anziano si allontanasse con il suo deambulatore dal salotto per prendere i soldi custoditi nel portafogli. Susan Pell, questo il nome della badante, è stata giudicata colpevole di furto proprio grazie alle registrazioni video e condannata a prestare 150 ore di servizio alla comunità oltre che a restituire al signor Carpenter la cifra trafugata.