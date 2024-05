«Bacio mio figlio sulla bocca finché me lo permetterà. Non mi interessa ciò che dice la gente»

di Redazione web

Tom è un papà originario dello Yorkshire, Inghilterra ed è conosciuto su TikTok perché posta spesso video dolci e simpatici insieme al suo bambino Roman. I due si divertono tantissimo insieme e i follower di Tom pensano che sia un papà davvero amorevole nei confronti del figlio che, è evidente, gli voglia molto bene. Sotto ai suoi post, però, compaiono spesso commenti del tipo: «Non baciare tuo figlio sulle labbra perché non tutti gli adulti hanno buone intenzioni, capisci cosa intendo? Non trasmettere messaggi ambigui» oppure «Anche se si tratta di un genitore, non è bello vedere che bacia sulla bocca i propri bambini». Quindi, Tom ha risposto a tutte le critiche che gli sono state rivolte.

Il video di papà Tom

Tom è innamorato dei suoi bambini Roman e Raphael che sono, spesso, i protagonisti dei suoi video TikTok. A chi lo critica perché a volte dà loro un bacio sulle labbra, lui risponde così: «Continuerò a baciare mio figlio sulle labbra. Trovo preoccupante che vi dia così fastidio questa cosa. Bacerò mio figlio, il mio bambino di cinque anni, sulle labbra per tutto il tempo che riterrò necessario e finché lui me lo permetterà perché lo amo tantissimo ed è il mio migliore amico e un giorno non vorrà che lo faccia più e probabilmente non vorrà avermi intorno o avere molto a che fare con me.

I video di Tom

I video di Tom insieme al suo bambino Roman riscuotono moltissimo successo tra i suoi follower: il rapporto che hanno papà e figlio piace tantissimo agli utenti social che si inteneriscono sempre quando vedono quanta ammirazione il piccolo nutra nei confronti dei suoi genitori.

