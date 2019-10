Babysitter fa sesso con un bambino di 11 anni e ha un figlio dalla giovane vittima

Domenica 20 Ottobre 2019, 11:40

facon un bambino die finisce in carcere. Avrebbe dovuto prendersi cura del bambino, Marissa Mowry, 28enne della Florida, invece ha abusato sessualmente di lui fino ae ad avere un figlio dalla giovanissima vittima. La donna è stata condannata a 20 anni di carcere per le terribili violenze.Marissa lavorava nella casa del bambino come babysitter, i fatti risalgono al 2014 quando lei aveva 22 anni e la vittima appena 11. Per mesi ha tenuto nascosto quanto accadeva in quella casa fino a quando non ha messo alla luce suo figlio, ma tutti erano convinto fosse il bimbo nato dall'unione con il suo compagno. Nel 2017 però la giovane vittima ha raccontato quello che era costretto a subire e la donna è stata arrestata.Secondo la ricostruzione del giovane sarebbero stati almeno 15 gli episodi di violenza, come riporta la s tampa locale . In questi giorni si è svolto il processo, dove Marissa è stata definita come predatrice sessuale e condannata a 20 anni di carcere. Scioccata la famiglia presso la quale lavorava come babysitter che l'ha considerata a lungo come una seconda figlia e mai avrebbe pensato potesse abusare del loro bambino.