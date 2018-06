Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uccide ia cui stava badando dicendo che glielo aveva. Yoselyn Ortega, ladi 56 anni che nel 2012 ha ucciso due fratellini di sei e due anni a New York, è stata condannata dopo il terribile delitto.La donna dopo l'arresto chiese scusa ai genitori e si giustificò dicendo di aver agito perché comandata dal demonio. La Ortega ammise di non essere in sé al momento dell'omicidio, ma questo non le è valso alcuno sconto di pena. Lo scorso 25 ottobre 2012 la donna avrebbe dovuto raggiungere la mamma dei bambini, insieme ai piccoli presso una scuola dove si sarebbe svolto un saggio di danza. Ma i bimbi non sono mai usciti di casa perché la loro babysitter li ha ripetutamente colpiti con un coltello prima di tentare il suicidio tagliandosi le vene dei polsi.Lucia Krim e Leo Krim sono stati messi nella vasca da bagno dove sono stati trovati senza vita. La donna è stata condannata all'ergastolo. Pare che avesse sviluppato una forma di gelosia nei confronti della madre dei bambini: partita dalla Repubblica Dominicana aveva dovuto lasciare suo figlio di 4 anni e avrebbe sfogato il suo senso di colpa sui piccoli innocenti. Come riporta la stampa locale , a nulla è servita la tesi della difesa secondo la quale non era capace di intendere e volere, il giudice l'ha ritenuta piena e consapevole responsabile del delitto.