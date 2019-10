Babysitter spacca la spina dorsale al bimbo di 4 mesi: «Non sopportavo più il suo pianto»

Raccoglie 150mila euro di fondi per il figlio malato e li spende con le prostitute. Il bimbo muore a 2 anni

Giovedì 24 Ottobre 2019, 17:35

Esasperata dalgli. Amy Godden, 21enne della Florida, stava lavorando comea casa di un bimbo di. Come spesso può accadere con i bambini così piccoli il neonato è stato colto da una crisi di pianto che ha mandato su tutte le furie la giovane che lo ha picchiato causandogli una gravissima lesione.Subito dopo aver realizzato quallo che aveva fatto la 21enne ha portato il bimbo in ospedale e ha chiamato i genitori. Inizialmente ha raccontato di aver accidentalmente strattonato il bambino nel tentativo di prenderlo dal dondolo, poi ha provato a dare un'altra versione, ma quando i medici hanno smentito entrambe, sostenendo che le lesioni non erano compatibili con il racconto, ha spiegato tutto.Amy Gobben ha confessato di aver picchiato il bimbo perché esasperata dal suo pianto. La giovane è stata arrestata con l'accusa di abusi su minore e ora dovrà subire un processo. Non si sa nulla invece, come riporta anche la stampa locale , sulle condizioni del neonato.