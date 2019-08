Babysitter scuote con troppa violenza la bimba di 5 mesi e le causa danni permanenti, condannato a 10 anni

Mercoledì 14 Agosto 2019, 20:27

Hadi cui avrebbe dovuto prendersi cura daIl 28enne Stephen Carl Smith ha rovinato la vita alla piccoladopo averla scossa con troppa violenza. I fatti risalgono al 2016, ma in questi giorni è arrivata la condanna per l'uomo che dovrà restare in carcere per i prossimi 10 anni.La mamma e il papà della bimba, Sophie Reed e Luke Taylor, avevano lasciato la figlia all'uomo, un caro amico di famiglia, considerato una persona affidabile. I due sarebbero usciti per andare a pesca in notturna e lui le avrebbe fatto da babysitter fino al loro ritorno. Quando sono tornati però si sono resi conto che qualcosa non andava, come riporta anche Metro: la bimba di appena 5 mesi era seduta e sembrava dormisse ma dopo qualche ora ha inziato a gridare senza reagire ad alcuno stimolo da parte dei genitori.La coppia ha portato la piccola in ospedale, a Cardiff, dove vivevano e i medici hanno diagnosticato un trauma cranico che aveva causato lesioni permanenti. L'amico dei genitori aveva strattonato la bambina in un momento di rabbia e fu subito denunciato, anche se non ha mai ammesso le sue colpe è stato in seguito processato e condannato. Oggi Bayleigh-Lee ombatte con l’epilessia, ha convulsioni, problemi di alimentazione e mobilità, un ritardo nello sviluppo e ha quasi totalmente perso la vista. Non potrà mai frequentare la scuola e ha bisogno di assistenza 24 ore su 24.