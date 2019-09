Babysitter picchia una bambina di 6 anni che resta invalida. Ma non sconterà nemmeno un giorno in carcere

Babysitter scuote con troppa violenza la bimba di 5 mesi e le causa danni permanenti, condannato a 10 anni

Venerdì 27 Settembre 2019, 15:00

La suaquasi fino ad, ma oggi la donna è libera. Shannon Soutter, 23enne di Glasgow ha picchiato selvaggiamente unacausandole lesioni cerebrali e fratture al cranio, alle costole e alla caviglia. La piccola non è morta, ma secondo i medici rischia di restare cieca, mentre la sua babysitter non farà nemmeno un giorno di carcere.Shannon inizialmente aveva ammesso di aver scosso la bambina, dicendo che poi aveva accidentalmente sbattuto la testa contro un mobile, ma a seguito delle indagini fu ritenuta colpevole dell'aggressione. Non si conoscono i motivi che possano averla spinta a compiere un simile gesto, ma è stato provato che la donna soffre di disturbi psichici. Il giorno del suo processo era molto arrabbiata perché doveva rinunciare alla sua seduta dal parrucchiere.Il tribunale di Glasgow, come riporta il Sun , ha riconosciuto alla 23enne una grave depressione, uno stato psichico talmente alterato da non ritenere idonea la prigione e tale da condannare la donna a 300 ore di lavori socialmente utili. Non potrà avere contatti senza supervisione con minorenni e dovrà sottoporsi a cure per i suoi problemi di salute mentale.