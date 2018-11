Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

a unae la uccide. Shamonica Page, di Arlington, nello stato del Texas, stava facendo da babysitter alla piccola Aniyah Darnell, quando però ha perso la pazienza a causa della vivacità della piccola di appena 2 anni e ha deciso dicausandole ferite che si sono rivelate essere letali.La bimba, come riporta il Daily Mail , è stata trovata agonizzante in casa dalla polizia dopo una telefonata fatta dalla babysitter stessa. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e la piccola è stata portata in ospedale con urgenza, ma le ferite erano troppo gravi e non ce l'ha fatta a sopravvivere ed è morta poco dopo. Aniyah aveva diverse lesioni e ferite sul corpicino che hanno subito allarmato gli agenti che hanno posto in stato di fermo la donna.Shamonica ha ammesso di aver picchiato la bambina: prima con le mani, poi con una cinghia, alla fine, quando non riusciva in alcun modo a farla stare calma, le avrebbe cosparso il sederino con liquido infiammabile dandole poi fuoco. Una vera tortura quella subita dalla bambina che avrebbe pianto in modo disperato chiedendo alla donna di spegnere le fiamme, restando però inascoltata. Solo dopo essere svenuta la babysitter ha chiamato i soccorsi.