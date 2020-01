Babysitter immerge il braccio della bimba di 16 mesi nell'acqua bollente per ustionarla: «Voleva staccare prima dal lavoro»

di Alessia Strinati

Giovedì 23 Gennaio 2020, 18:21

Immerge ilche avrebbe dovuto accudire. Unaha fatto in modo che la bimba di cui si sarebbe dovuta prendere cura sper chiamare la madre e staccare prima dal lavoro.La bambina, di appena 16 mesi, è stata portata con urgenza in ospedale a causa della grave ustione alla mano e al braccio sinistro. La bambinaia ha raccontato che la piccola avrebbe toccato per sbaglio l'acqua bollente e si sarebbe ustionata, un tragico incidente, ma in effetti possibile quando si hanno bambini piccoli in casa. La sua versione è sembrata però poco credibileai medici, così la madre ha deciso di vedere le riprese delle telecamere installate in casa.Proprio a quel punto ha scoperto la verità choc: il filmato mostra la babysitter tenere in braccio la figlia, davanti ai fornelli con l'acqua bollente, poi prenderle la manina e immergerla più volte nella pentola fino ad ustionarla. La bambinaia, di 30 anni, si era trasferita da poco a Singapore, da Myanmar per lavorare, però aveva nostalgia di casa e volva staccare prima per andare dalla famiglia, così ha decido di simulare l'incidente. Secondo quanto riporta il Daily Mail ora la donna rischia l'arresto per abusi.