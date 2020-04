Babysitter abusa di un 13enne e dopo 3 anni scopre che è il padre di suo figlio, condannata

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 16:35

e dopo mesi. Leah Cordice, 20 anni, è statae dopo aver abusato di un adolescente al quale faceva da babysitter e dal quale avrebbe anche avuto un figlio.ma solo di recente sono venuti a galla, ovvero quando si è scoperto che il bambino della 20enne non era del compagno ma del minore. Il ragazzo ha raccontato di essere stato vittima della babysitter che avrebbe più volte approfittato di lui durante l'assenza dei genitori in casa. Quando Leah ha scoperto di essere incinta lo ha detto al suo compagno e i due, data la situazione hanno deciso di sposarsi.la donna ha voluto che venisse fatto un test del DNA che di fatto ha dimostrato la paternità della vittima degli abusi. La 20enne è stata così prima arrestata e ora condannata in maniera definitiva anche se si attende di conoscere la sentenza. Il compagno della giovane madre ha però chiarito di non voler rinunciare all'essere padre del bimbo e alla sua famiglia.