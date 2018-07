Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, l'erede al trono più amato del web, non sa che un giorno sarà. Mammae papàancora non glielo avrebbero detto. Ecco il motivo.Come riporta il sito Vanity Faire , William alla Bbc avrebbe affermato: «. Arriverà il momento in cui George saprà, ma per ora la nostra priorità è crescerlo in un ambiente sicuro e stabile e fargli sapere quanto amore può provare un padre come me».E anche la bisnonna, la regina Elisabetta, sarebbe d'accordo. L'ex guardia del corpo di Diana, Ken Wharfe, avrebbe spiegato a People: «. La sua convinzione è che i bambini sono sempre bambini e per questo dovrebbero rimanere lontano dai riflettori. George saprà esattamente chi è, ma William e Kate vogliono assicurarsi che questo momento arrivi il più tardi possibile».William avrebbe preso parte all'età di otto anni al primo evento ufficiale, al fianco di mammae tutto il diritto ancora di scorrazzare libero con la sorellina Charlotte. Per il trono c'è tempo.