Avvelena e tenta di uccidere la sua sosia, poi le prende passaporto e documenti: «Voleva rubarle l'identità»

Somigliava tanto a lei, così tanto che ha pensato di avvelenarla e ucciderla per rubare la sua identità. Una vicenda incredibile, da film thriller, che ha visto come protagoniste due donne russe che vivono a New York, Viktoria Nasyrova e Olga Tsvyk. Il tentato omicidio risale all'agosto 2016, e oggi Viktoria è stata condannata a 21 anni per il delitto.

Tenta di uccidere la sosia

La donna, 47 anni, aveva cercato di uccidere la sua sosia con una cheesecake avvelenata: «Una spietata e calcolatrice truffatrice andrà in prigione per molto tempo per aver cercato di ottenere profitti assassinando», ha detto la procuratrice dei Queens, Melinda Katz, dopo l'annuncio della condanna per la donna.





Viktoria e Olga (foto da Facebook)

