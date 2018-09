Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

con il, architettando però quello che sembrava un. Khaw Kim-sun, un anestesista di Hong Kong di 53 anni, ha sfruttato le sue conoscenze in ambito scientifico per sterminare la sua famiglia, ma è stato scoperto e condannato.L'uomo ha riempito di monossido di carbonio un grande pallone utilizzato per praticare yoga, lo ha inserito nell'auto in cui viaggiavano la moglie e figlia e ha lasciato che si sgonfiasse lentamente, avvelenandole fatalmente. La donna e la ragazza di 16 anni sono state trovate senza vita all'interno della mini su cui viaggiavano, probabilmente durante la guida la mamma ha avvertito un malore e ha preferito accostarsi per non causare un incidente.Le cause del decesso sono state ricollegate al monossido di carbonio, così sono scattate le indagini per capire come potessero averlo inalato e in quale modo. Quando le autorità sono risalite al medico lui ha negato, dicendo di aver architettato il piano per eliminare i topi che infestavano la casa e che solo accidentalmente quel pallone era finito nell'auto della moglie. Recentemente però, come riporta anche il Sun , ha confessato tutto dicendo che aveva scoperto che la donna lo tradiva con uno studente e per questo motivo voleva vendicarsi. Kim-sun è stato condammato all'ergastolo