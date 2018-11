Avaria sul volo Parigi-Shanghai, passeggeri "bloccati" per tre giorni in Siberia

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Erano partiti dall'aeroporto di, sul volo Air France AF116. Ma il Boeing 777 non sarebbe mai arrivato a destinazione. Infatti a sette ore dal decollo, sarebbe iniziato il calvario per i 282 passeggeri a bordo. Gli assistenti di volo avrebbero riferito di un rivelatore di fumo nella cambusa di poppa. A quel punto il pilota avrebbe deciso per un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto più vicino. E da lì l'inizio dell'Come riporta The Indipendent , l'aereonello scalo di Irkustk, nellaL'aeroporto però è piccolo e non sarebbe pronto ad accogliere circatra passeggeri ed equipaggio. Tra l'altro, quasi tutti i viaggiatori non avrebbero il visto per l'ammissione in Russia. Una squadra della compagnia aerea francese viene stata inviata da Mosca nel piccolo centro per dare una mano.L'iniziale proposta di Air France avrebbe previsto l'invio di un Boeing 777 sostitutivo a Irkutsk. Boeing che a sua volta, per un problema tecnico, sarebbe stato. E così in attesa del terzo velivolo, i passeggeri avrebbero trascorso, a temperature sotto lo zero. Alla fine l'aereo sostitutivo sarebbe arrivato in Siberia e i viaggiatori sarebbero riusciti a raggiungere Shanghai conAir France avrebbe dichiarato: «Il dipartimento commerciale della società ha contattato i clienti interessati per proporre». Ai passeggeri sarebbe stata consegnata una lettera firmata da Ben Smith, il nuovo direttore generale di Air France, con un buono diUno dei viaggiatori bloccati,, della città di Montpellier, nel sud della Francia, ha twittato : «Mentre i passeggeri sono stati 'sequestrati' in hotel, l'equipaggio ha colto l'occasione di andare in un piccolo ristorante in città».