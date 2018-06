Troppo veloce in bicicletta, ciclista multato dall'autovelox: pedalava a 20 chilometri all'ora

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Multato perpeccato che stesse in. Un ciclista austriaco, che stava pedalando nei pressi di Linz, è stato multato per, perché pedalava più veloce dei pedoni. Una sanzione decisamente insolita, visto che andare in bicicletta più lentamente di un pedone a passeggio è piuttosto difficile, se non impossibile.La multa è stata condivisa su Facebook, dove molti hanno pensato che fosse una bufala, fino a quando la pagina "Sportello dei diritti" non ha riportato che David Furtner, funzionario addetto all'ufficio stampa della Polizia locale, ha confermato tutto. L'uomo che stava pedalando a oltre 20 chilometri orari è stato fotografato dall'autovelox in un tratto in cui il limite previsto era di 10. Una velocità decisamente troppo moderata per una persona che procede su una bicicletta, ma a nulla è servita la logica, così è scattata la sanzione di 20 euro.La notizia ha scatenato un acceso dibattito, ma sorattutto molta ironia. Il presidente di "Sportello dei diritti" ha poi fatto notare che il problema era nel mezzo: se fosse stato fotografato mentre era con uno skatebord sarebbe stato considerato comunque un pedone e non sarebbe stato multato.