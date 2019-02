Direttore di banca fa autoerotismo davanti alla famiglia, la scoperta: colpa di un ictus

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Inizia adavanti ai parenti, ma è tutta. Sarebbe stata proprio la malattia, che ha causato l'eliminazione di ogni freno inibitorio al 67enne. I familiari dell'uomo, un distinto direttore di banca, si sono preoccupati vedendo il suo repentino cambiamento negli atteggiamenti e hanno deciso di portarlo in ospedale.L'uomo ha iniziato a toccarsi davanti alla sua famiglia, a dire sconcerie, a fare espliciti e volgari riferimenti sessuali, cose che non avrebbe mai fatto prima e non erano assolutamente nel suo stile. Non riconoscendolo hanno subito capito che qualcosa non andava e in ospedale è arrivata la diagnosi con la spiegazione. I medici di Mostoles, a circa 26 km a sud-ovest di Madrid, hanno condotto numerosi test, fino a scoprire che aveva avuto un ictus dell'arteria cerebrale subacuta anteriore.Lo hanno definito, come riporta il Daily Mail , un ictus silenzioso che si manifesta con pochissimi sintomi. L'uomo è stato ricoverato e lentamente ha recuperato la sua funzione cerebrale. Dopo mesi è tornato ad essere la persona di sempre, senza riportare, fortunatamente, alcun danno permanente al cervello