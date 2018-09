Sale in auto e trova un serpente attorcigliato tra i pedali: interviene la polizia

Brutta sorpresa alla guida: dal cruscotto spunta un serpente di mezzo metro

Esta mañana, cuando nuestros 👮👮 acuden a Av Leganés para auxiliar a una conductora muy alterada que había parado y dejado bruscamente el vehículo, comprueban que en los pedales había una #serpiente. Se avisa a @CipaAlcorcon y se retira el coche al Depósito para capturarla allí. pic.twitter.com/ny2ykJg2hU — Policía de Alcorcón (@PoliciaAlcorcon) 8 settembre 2018

Altro che caffè, sono le emozioni forti a darci la giusta scossa per iniziare al meglio la giornata. Anche se chiunque di noi vorrebbe fare a meno dell'esperienza provata da unache, appena uscita da un garage alla guida della sua, ha notato che ai suoi piedi,, c'era unLa donna, terrorizzata, è però riuscita a mantenere il sangue freddo: dopo essere scappata dall'abitacolo, con l'auto ancora accesa, è riuscita ad avvertire le autorità. Come riporta 20minutos.es , l'episodio è avvenuto lo scorso weekend ad, centro urbano alle porte di: a intervenire sono stati gli uomini della, che hanno spento e chiuso l'auto, portandola in un deposito dove poi l'animale è stato catturato dallecittadine.Ciò che rende ancora più inquietante la vicenda è lafatta dalla polizia di Alcorcòn, sulla base della testimonianza della donna: mentre usciva dal garage, infatti, l'automobilista aveva notato qualcosa sul parabrezza e, credendo che fosse un piccolo, l'aveva preso in mano e gettato a terra senza neanche accorgersi che si trattava di un rettile. In qualche modo, però, ilera riuscito a rientrare nell'abitacolo. Ad ogni modo, dopo l'intervento delle guardie zoofile è stato accertato che non si trattava di una specie velenosa.