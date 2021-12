L'auto precipita nella tromba dell'ascensore: sei feriti, l'incidente spaventoso

Un'automobile è finita giù per la tromba di un ascensore per veicoli di un hotel, un intervento che ha coinvolto 13 vigili del fuoco, sei persone con ferite lievi e due vetture danneggiate: è il risultato di un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Santander, nel nord della Spagna. A riferirlo sono gli stessi pompieri della città iberica.

Secondo il giornale locale El Montanés, ci sono almeno due versioni riguardo alle cause di quanto avvenuto: secondo fonti municipali, scrive questa testata, la porta dell'ascensore si è aperta nel momento sbagliato, mentre fonti dell'hotel in cui è avvenuto l'incidente (il Gran Hotel Sardinero) sostengono che la porta della cabina fosse chiusa e che sia stato il guidatore del veicolo finito giù nella tromba a sfondarla, per il fatto di essersi confuso e aver premuto sull'acceleratore per sbaglio.

RESCATE

18:10h @112Cantabria informa de accidente dentro del aparcamiento del @GHSardinero

Desplazamos 2 dotaciones 🚒🚒 y grúa (13bomberos) por dos coches afectados, en uno dos pasajeros atendidos un situ y en el otro 4 pasajeros atendidos y trasladados por #061Cantabria pic.twitter.com/xYvIO5yGE6 — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) December 5, 2021

La vettura, con quattro persone a bordo, avrebbe poi impattato sulla parte esterna della cabina dell'ascensore. Al suo interno c'era un'altra auto con due persone a bordo, risultata parzialmente schiacciata. Nessuno dei sei feriti sarebbe in gravi condizioni, riporta El Montanes.

Por razones que aún se desconocen, la puerta del ascensor del garaje se abrió sin que la plataforma estuviera en la planta que le correspondía y cayó al vacíohttps://t.co/IIlzcdWj7N — eldiariomontanes.es (@dmontanes) December 5, 2021

