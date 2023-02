Auto sulla folla alla fermata del bus: morti un bambino di 6 anni e un ragazzo 20enne. Almeno 6 feriti, tra cui un altro bimbo

di Daniele Molteni

Ancora sangue in Israele. A Gerusalemme un bambino di 6 anni e un ragazzo 20enne sono morti in un attentato in cui sono rimaste ferite anche altre 6 persone, tra cui un altro bambino. L'attacco è avvenuto a Ramot, rione di Gerusalemme nord, dove un'auto ha travolto diverse persone ferme a una stazione di autobus. Il palestinese alla guida dell'auto è stato "neutralizzato" da un agente di polizia presente nelle vicinanze.

Si sospetta che l'autista sia un palestinese di Gerusalemme Est

L'identità dell'autista, al momento, non è ancora nota, ma si pensa fosse un palestinese residente a Gerusalemme Est. Le altre vittime includono due uomini sulla trentina, anche questi in gravi condizioni, un uomo sulla quarantina e un bambino di 10 anni in condizioni moderate, ha riferito il servizio di ambulanza Magen David Adom.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 15:37

