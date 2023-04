Auto piomba sulla folla, choc a Bordeaux: sette feriti, gravi due ragazzi di 18 anni. Il video choc

di Redazione Web

L'auto che sbanda e a tutta velocità piomba sulla folla: sono impressionanti le immagini, diventate virali, che vengono da Bordeaux, in Francia, dove ieri sera un automobilista di 32 anni si è schiantato su un gruppo di persone. Il bilancio è di sette feriti, due dei quali gravi, secondo quanto hanno dichiarato vigili del fuoco e polizia.

Gravi due 18enni

Il video choc ha fatto il giro di Twitter: tutto è successo intorno alle 23 quando un veicolo che procedeva ad alta velocità «ha perso il controllo in una curva uscendo dalla carreggiata e colpendo le persone sul marciapiede», ha reso noto questa mattina la polizia. In totale, sette persone sono rimaste ferite, tra cui due in modo più grave «alle gambe e al bacino», si tratta di un ragazzo e una ragazza di 18 anni. Il conducente del veicolo è stato arrestato sul posto. Con lui sull'auto c'erano altre tre persone.

Ce soir à 23h à Bordeaux un automobiliste fonce sur une foule de personnes pic.twitter.com/Nad3q8m4Hu — 100% RUE🏢🔞® (@amineriree) April 15, 2023

Ce soir à Bordeaux lac un mec a foncé dans une foule #Borfeaux pic.twitter.com/cpHBaCyZv1 — 🥀 آية (@AyaNey17) April 14, 2023

