Prendono un'auto in prestito, poi hanno una pessima idea: finisce malissimo

Si sono fatti prestare un'auto e, dal momento che il veicolo non era loro, avrebbero dovuto prestare la massima attenzione e la massima cura. Invece, un gruppo di giovani ha avuto un'idea decisamente pessima.

Con l'auto in prestito finisce malissimo

Una decisione decisamente rivedibile, quella di un gruppo di ragazzi, immortalati in un video diffuso poi su TikTok da Julio Leirós Alonso, un giovane appassionato di body-building. Con l'auto presa in prestito, infatti, i giovani, neanche ventenni, hanno pensato bene di sfidarsi in una delle competizioni più stupide possibili: chi sbatte più forte la portiera dell'auto, vince.

Come si può vedere dal video, che ha suscitato risate e imbarazzo, uno dei ragazzi usa una forza eccessiva nel chiudere la portiera. Un colpo così forte da far saltare addirittura gli airbag dell'auto. Con due ragazzi che rimangono anche lievemente feriti, riportando escoriazioni alle braccia, e un disperato tentativo di riparare il danno consultando un tutorial sul web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 17:12

