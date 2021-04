Auto schiacciata fra due tir: 5 morti nello schianto choc

Una famiglia di cinque persone è rimasta uccisa: morti schiacciati nella loro vettura distrutta tra due camion in autostrada. Lo schianto dell'orrore è avvenuto nel comune di Santa Maria do Para, nel nord del Brasile. Le vittime sono due adulti, un adolescente e due bambini.

Le immagini angoscianti dell'incidente mostrano l'auto della famiglia dietro un camion che viaggiava a bassa velocità sull'autostrada BR-316. Improvvisamente, un secondo camion che trasporta cemento si avvicina veloce dietro l'auto e in pochi secondi schiaccia il veicolo tra i due mezzi pesanti. L'auto, trasformata in una palla di metallo, è stata letteralmente travolta dal camion. Secondo la Polizia Stradale Federale (PRF), l'auto avrebbe rallentato per superare un dosso e il tir non è riuscito a fermarsi in tempo, non riuscendo ad evitare l'impatto devastante. La notizia è riportata dal The Sun nel Regno Unito.

I vigili del fuoco arrivati ​​sul posto hanno ritrovato i corpi delle cinque persone dopo aver tagliato e smontato l'auto. Le vittime sono state identificate come l'autista Marcio Ramos de Souza, 45 anni, la moglie insegnante Dina Charlen, 39 anni, la loro nipote di 14 anni Kethenen Wenil e le loro due figlie. La famiglia è stata sepolta nella città natale di Braganca, a un'ora e mezza di macchina dalla scena della strage.

