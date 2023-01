Le rubano l'auto con un trucco da TikTok: donna rintraccia il veicolo, spara e uccide i due ladri

di Redazione web

A St.Louis nel Missouri, Stati Uniti, la 35enne Demesha Coleman era stata derubata della sua automobile e nonostante avesse denunciato il furto alle autorità, ha voluto farsi giustizia da sola. Da vittima però, è passata a carnefice perché ora la donna si trova in carcere con l'accusa di omicidio colposo: ha infatti ucciso due dei ladri e ferito un'altra persona.

Vede un uomo nella sua auto, spara e lo uccide. Poi fa una scoperta choc: il ladro aveva solo 13 anni

Bambino di 6 anni spara alla maestra, chi è l'insegnante colpita: Abby Zwerner in condizioni critiche. «Ha salvato gli altri alunni»

Morta Bessie Hendricks, la persona più anziana degli Usa: aveva 115 anni

La vicenda

Demesha Coleman è stata accusata dal procuratore del circuito di St. Louis Kim Gardner, di tre capi di imputazione: omicidio di primo grado, azione criminale armata e aggressione di primo grado. La donna infatti, dopo avere rintracciato la sua auto rubata si è diretta alla stazione di servizio, è scesa dall'automobile e ha cominciato a sparare ai presunti ladri che a loro volta hanno risposto al fuoco. Demesha ha ucciso il 19enne Darius Jackson e il 49enne Joseph Farrar mentre una terza persona è stata colpita alla testa ma è sopravvissuta.

I furti di auto col trucco di TikTok

Secondo una stima del St. Louis Post Dispatch, i furti di automobili come Hyundai e Kia sarebbero aumentati esponenzialmente negli ultimi mesi, questo, secondo le autorità, anche a causa di un video divenuto virale su TikTok in cui si mostra come entrare nei veicoli altrui utilizzando solo un cacciavite e un cavo di ricarica USB.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA