Auto rubata con bambino a bordo sul seggiolino: l'incubo di un papà

Giovedì 21 Novembre 2019, 14:48

Doveva uscire di casa con l', ma una forteaveva lasciato il mezzo completamente ghiacciato. Per questo motivo, un uomo aveva lasciato l'automobile, con i riscaldamenti attivi, caricando però a bordo ilsulposto sui sedili posteriori. Qualcuno, però, ha approfittato della sua breve assenza perÈ accaduto due mattine fa a Solihull, nei pressi di Come riporta anche il Mirror , il malintenzionato era convinto di poter approfittare di quella distrazione, salvo poi scoprire la presenza dela bordo dell'. A quel punto, il ladro ha abbandonato l'auto a poche centinaia di metri di distanza e non ci sono state conseguenze per il piccolo.La polizia è ora sulle tracce del responsabile ma ha anche lanciato un appello ad automobilisti e genitori: «Sono arrivate le prime gelate e, come sempre accade, c'è chi lascia la macchina con i riscaldamenti accesi per rimuovere il ghiaccio. Non è certo la prima volta che dei ladri approfittano di chi lascia veicoli accesi e incustoditi, ma questa volta poteva essere davvero un dramma. Non dovreste mai lasciare le auto incustodite col motore acceso, anche perché spesso le compagnie assicurative non rimborsano per questo genere di furti dovuti alla negligenza dei proprietari».