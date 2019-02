Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. I genitori di due di loro sono feriti ma sopravvissuti. L'auto si è schiantata contro diversi alberi e si è ribaltata in un campo.. L'incidente è avvenuto a Bowie, nel Maryland.Al volante c'era la mamma, Dominique R. Taylor, 32 anni, che ha perso il controllo della vettura verso le 4:30 del mattino, è uscita di strada colpendo diversi alberi. Secondo quanto riferisce la polizia locale i cinque bambini sono stati sbalzati fuori dall'auto., amici dei due fratellini. Dominique R. Taylor è stato portata in ospedale insieme a Cornell D. Simon, 23 anni. Entrambi sono in condizioni critiche.La polizia non ha ancora escluso qualsiasi alcuna causa nell'incidente e sta lavorando per ricostruire cosa sia successo. Le strade in tutto il Maryland erano gelide, ma la polizia non ha confermato se il tempo abbia contribuito allo schianto e ha dichiarato che le strade erano stato salate per migliorare l'aderenza.