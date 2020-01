Auto precipita per 20 metri in un burrone, le due persone a bordo illese

Giovedì 23 Gennaio 2020, 18:01

Una disavventura che fa gridare al miracolo: una, che si trovava a bordo della propria, è uscitadopo che la vettura è, compiendo un volo di quasi venti metri.È accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 16, a, nella regione della Galizia, in Come riporta La Voz de Galicia , la coppia stava viaggiando a bordo di un Porsche Cayenne e l'uomo, alla guida, stava cercando di parcheggiare. Stando alle testimonianze di alcuni passanti, l'auto all'improvviso ha iniziato a scendere all'indietro lungo una salita, per poi schiantarsi contro un muro di pietra a protezione della strada, lungo una ripida scarpata.Il veicolo, dopo aver sfondato il muro di protezione, è precipitato lungo il burrone e dopo aver percorso una ventina di metri si è anche ribaltato. Una scena, quella a cui hanno assistito alcuni residenti, che aveva subito fatto pensare al peggio. Per fortuna, al di là di uno spavento clamoroso, i due occupanti dell'auto sono stati soccorsi e portati fuori dall'abitacolo miracolosamente illesi. La coppia non è residente a Baiona, ma stava passando alcuni giorni di vacanza in Galizia. Una volta soccorsi, i due sono stati trasportati in ospedale, con ferite lievi.