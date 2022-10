Auto elettrica e batteria: «Ecco quanto mi hanno chiesto per sostituire quella del Suv. Conviene comprare una macchina nuova»

di Redazione web

Quanto conviene avere un'auto elettrica? La domanda sorge spontanea dopo i rincari degli ultimi mesi del costo dell'energia. Ma, adesso, il problema potrebbe estendersi anche al costo eccessivo che può richiedere la sostituzione di una batteria.

Sulla piattaforma Youtube, nel canale Pickup Truck Plus SUV Talk è diventato virale un video in cui un giovane youtuber spiega l'incredibile cifra che gli è stata proposta per cambiare la batteria della sua vettura elettrica, un Suv, e che, per questo motivo, ha dovuto comprare una nuova macchina.

L'auto elettrica va a fuoco e si disintegra: le immagini choc. Cosa è accaduto

Auto elettrica, quando conviene e quando no. Ma i costi salgono: «+161% rispetto a un anno fa»

Con l'auto elettrica impiega 15 ore per un viaggio di 250 km: «Ci vuole pazienza». La spiegazione

Cosa è successo

Il ragazzo, attivo sulla piattaforma come @testerdahl, ha acquistato un Suv elettrico del 2019, Ford-150 XL perché «più conveniente» rispetto a sostituire la batteria di un altro veicolo elettrico. Ha spiegato che vi sono due possibili batterie: la standard, progettata per dare al guidatore circa 350 km di autonomia, e la versione con autonomia estesa, che la aumenta a circa 500 km.

Poi ha svelato il prezzo sconvolgente per sostituire la batteria: «Mi hanno chiesto 35.960 euro», ha raccontato lo youtuber, aggiungendo che il prezzo riguardava solo ed esclusivamente il prezzo della batteria, il lavoro di sostituzione non era incluso.

Esterdahl ha affermato che le batterie si degraderanno a una velocità compresa tra il 2 e il 3% all'anno, più spesso se il proprietario effettua una ricarica rapida molte volte: «Tratta la batteria male e si degraderà più velocemente», ha chiosato lo youtuber.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA