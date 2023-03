Germania, auto sulla folla all'aeroporto di Colonia Bonn: diversi feriti

Paura in Germania. Un uomo, alla guida di un'auto, si è lanciato a tutta velocità contro i passanti presenti all'aeroporto di Colonia-Bonn. L'uomo, un 57enne, ha investito diversi pedoni presenti all'interno del parcheggio, ferendone almeno sei e si è scontrato con altri veicoli.

Scala la montagna in abito da sera: l'impresa del sarto giapponese diventa virale

Arrestato

Il responsabile è stato arrestato e trasportato in ospedale: secondo quanto riferito dal quotidiano Deutsche Welle, si ritiene che l'automobilista abbia problemi psichici. «Apparentemente ha guidato verso diverse auto e pedoni, che sono riusciti a evitarlo», ma è comunque riuscito a investire alcuni passanti. Anche due poliziotti sono rimasti leggermente feriti perché l'uomo si è opposto all'arresto. «Sembra che abbia intenzionalmente speronato diverse auto e investito dei pedoni», spiegano dal luogo dell'incidente.

I feriti

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il 57enne era alla guida di un'auto a noleggio. I testimoni hanno raccontato che quando l'autombile ha accelerato diversi presenti sono riusciti a mettersi in salvo spostandosi dalla traiettoria. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha precisato che il 57enne ha anche ferito due agenti mentre resisteva all'arresto. È stato quindi portato in un ospedale di Colonia dove sarà sottoposto ad analisi psicologiche prima di essere trasferito in un ospedale psichiatrico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA