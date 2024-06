Francia, auto contro un gruppo di bambini in bicicletta a La Rochelle: 3 feriti gravi

di Redazione web

Un gruppo di 12 bambini in bicicletta, in gita con un centro ricreativo, è stato investito mercoledì 5 giugno intorno alle 10 da un'auto a La Rochelle, nell'ovest della Francia. Secondo quanto riporta Le Figaro, sono sei i bambini colpiti dall'auto: i feriti sono sei, tre dei quali gravi. Per Bfmtv, uno dei bambini feriti in modo grave è stato portato in elicottero a Poitiers mentre un altro è stato trasportato in ambulanza.

La prefettura della Charente-Maritime ha annunciato di aver attivato il centro operativo dipartimentale e di aver mobilitato tutti i servizi di sicurezza e di emergenza.

🔴 ACCIDENT GRAVE EN COURS | Activation du COD

🔈 Accident de la circulation, impliquant un groupe de 12 enfants d'un centre de loisir à vélo, à l’angle de la Rue Jules ferry et de l’Avenue Coligny, à La Rochelle.

⚠️ Éviter le secteur pour permettre l’intervention des secours ‼️ pic.twitter.com/dKe2oKD7si — Préfet de la Charente-Maritime 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet17) June 5, 2024

«È stata aperta un’indagine per fare il punto sulle circostanze dell'incidente», ha detto Emmanuel Cayron.

+++ Notizia in aggiornamento +++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA