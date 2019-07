Auto a folle velocità entra in cimitero e falcia la folla tra le tombe: uomo in fin di vita

auto è entrata a folle velocità nel Un uomo di circa 20 anni, ritenuto l'autista, è stato arrestato.







E' detenuto presso la stazione di Dundalk Garda ai sensi delle disposizioni della Sezione 4 - Criminal Justice Act 1984. L'uomo gravemente ferito al cimitero è stato portato all'Ospedale Nostra Signora di Lourdes a Drogheda.



Diverse centinaia di persone sono erano radunate nel cimitero di San Patrizio domenica per la benedizione annuale della cerimonia delle tombe quando si è verificato l'incidente. Padre Mark O'Hagan, parroco della parrocchia di St Patrick, Dundalk, ha detto di aver gridato alla gente di "scendere dal marciapiede" mentre l'auto guidata a folle velocità entrava nel cimitero della città e investiva la folla tra le tombe.



"E 'stato un incubo, è stato semplicemente spaventoso", ha detto. Simon Conroy, che ha assistito all'incidente, ha dichiarato a The Irish Times che una macchina è entrata nel cimitero e poi ha accelerato verso il palco. "Dopo essersi scontrato con un numero di persone, la macchina si è girata e ha fatto un passo indietro, ha detto. Il motore dell'auto girava rumorosamente mentre si dirigeva verso il palco allestito nella parte anteriore del servizio, e la collisione sembrava intenzionale ", ha affermato Conroy.



L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Tante le ambulanze arrivate sul posto poco dopo l'incidente per soccorrere i molti feriti. Mr Conroy ha detto che la collisione è stata "terrificante" ed è stata una fortuna che più persone non siano state ferite gravemente. "C'erano molti bambini che piangevano, era spaventoso. Nei momenti seguenti c'è stata molta confusione", ha detto. La vettura ha avvicinato il palco dove stava parlando il prete, prima di accelerare verso la folla. Il motore dell'auto era in "piena accelerazione".



"Il cimitero era pieno di gente", almeno un migliaio le persone sul posto al momendo del folle gesto. Un uomo di 20 anni, ritenuto l'autista, è stato arrestato. Attualmente è detenuto alla stazione di Dundalk.

