Donna di 83 anni investe un gruppo di bambini in gita in bicicletta: almeno 3 feriti gravi. L'anziana rilasciata

di Redazione web

Un'auto è piombata su un gruppo di dodici bambini che stavano facendo una gita in bicicletta a La Rochelle, in Francia, ferendone sette, di cui tre in modo grave. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando la prefettura di Charente-Maritime. Sette bambini tra i 7 e gli 11 anni sono stati investiti da un'auto. Tre bambini sono rimasti gravemente feriti. Altri quattro bambini sono in relativa emergenza.

🔴 ACCIDENT GRAVE EN COURS | Activation du COD

🔈 Accident de la circulation, impliquant un groupe de 12 enfants d'un centre de loisir à vélo, à l’angle de la Rue Jules ferry et de l’Avenue Coligny, à La Rochelle.

⚠️ Éviter le secteur pour permettre l’intervention des secours ‼️ pic.twitter.com/dKe2oKD7si — Préfet de la Charente-Maritime 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet17) June 5, 2024

Cosa è successo

Alla guida dell'auto che è piombata su un gruppo di bambini c'era una donna di 83 anni. Lo ha reso noto la polizia locale spiegando di aver brevemente trattenuto in custodia la donna, poi rilasciata per il suo stato di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine per lesioni non intenzionali, come spiega l'emittente Bfmtv.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA